Ярмоленко возвращается. Вест Хэм возобновляет индивидуальные тренировки

Игрокам «Вест Хэма» разрешили вернуться на тренировочную базу «Раш Грин», но при этом существует множество ограничений.

Игрокам можно будет тренироваться только самостоятельно, исключительно с собственной амуницией, которую им предоставил клуб. Футболистам, которые живут в квартирах и не имеют доступа к зеленым зонам, разрешат совершать пробежки вокруг тренировочных полей «Раш Грин». Между занятиями будет определенный временный интервал, а социальное дистанцирование с персоналом должно составлять не менее двух метров.

К слову, украинец Андрей Ярмоленко также снимает квартиру, поэтому он точно захочет воспользоваться этой возможностью. По крайне мере, в этом уверен источник.

А пока все игроки «Вест Хэма» получили индивидуальные планы занятий на дому. Футболисты поддерживают связь с клубом по Whatsapp и Zoom, а также вводят данные в соответствующие приложения, которые затем отслеживаются.

Напомним, последний официальный матч «Вест Хэм» провел 7 марта, проиграв «Арсеналу» 0:1.

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