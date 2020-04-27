Агент: «Переход Ярмоленко в Динамо не обсуждался»

Вадим Шаблий, агент 30-летнего украинского вингера «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко, прокомментировал информацию о возможном возвращении игрока в киевское «Динамо».

«Перейдет ли Ярмоленко в «Динамо» Киев? Такой вопрос не обсуждался», — отметил Шаблий.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 15 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €9,5 миллионов.

Контракт Ярмоленко принадлежал «Динамо» с 2006-го по 2017-й годы.