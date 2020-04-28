Каждый конец – это новое начало. Марко Девич повесил бутсы на гвоздь

Украинский футболист высказал слова благодарности тренерам и партнерам

  • 28.04.2020 00:58
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Каждый конец – это новое начало. Марко Девич повесил бутсы на гвоздь
© Instagram

Украинский футболист Марко Девич опубликовал пост в соцсети Instagram, в котором объявил о финише своей футбольной карьеры игрока:

«Я счастлив и горд тем, что у меня был шанс заниматься тем, что я больше всего люблю. Я хочу поблагодарить семью, родителей и всех дорогих друзей за бесконечную любовь и поддержку, которую они дарили мне все это время.

Хочу выразить слова благодарности руководителям, тренерам, игрокам команд и сборной Украины. И всем тем, с кем я имел честь сотрудничать. Каждый конец – это новое начало!»

Родившийся в Сербии Марко Девич получил украинский паспорт в 2008 году. Известен по выступлениям за «Металлист» и «Шахтер». За сборную Украины отыграл 35 матчей и забил 7 голов, выступал на домашнем Евро-2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я СЧАСТЛИВ И ГОРД ТЕМ, ЧТО У МЕНЯ БЫЛ ШАНС ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМ, ЧТО Я БОЛЬШЕ ВСЕГО ЛЮБЛЮ. Я ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ СЕМЬЮ, РОДИТЕЛЕЙ И ВСЕХ ДОРОГИХ ДРУЗЕЙ ЗА БЕСКОНЕЧНУЮ ЛЮБОВЬ И ПОДДЕРЖКУ, КОТОРУЮ ОНИ ДАРИЛИ МНЕ ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ. ХОЧУ ВЫРАЗИТЬ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯМ, ТРЕНЕРАМ, ИГРОКАМ КОМАНД И СБОРНОЙ УКРАИНЫ, И ВСЕМ ТЕМ, С КЕМ Я ИМЕЛ ЧЕСТЬ СОТРУДНИЧАТЬ. КАЖДЫЙ КОНЕЦ- ЭТО НОВОЕ НАЧАЛО!🙏🏻💛💙⚽️ ⠀⠀ PONOSAN SAM I SRECAN STO SAM IMAO PRILIKU DA RADIM ONO STO NAJVISE VOLIM. ZAHVALIO BI SE SVOJIM RODITELJIMA, PORODICI I NAJBLIZIM PRIJATELJIMA NA BESKRAJNOJ PODRSCI I LJUBAVI KOJU SU MI PRUZALI TOKOM CELE FUDBALSKE KARIJERE. JEDNO VELIKO HVALA SVIM RUKOVODIOCIMA,RADNICIMA,TRENERIMA I SAIGRACIMA KLUBOVA I REPREZENTACIJE SA KOJIMA SAM IMAO CAST DA SARADJUJEM. SVAKI KRAJ JE NOVI POCETAK🙏🏻💛💙⚽️ ⠀⠀ I AM SO HAPPY AND PROUD TO HAVE HAD THE CHANCE TO TURN MY PASSION INTO A CAREER.I WOULD LIKE TO THANK MY ENTIRE FAMILY,MY PARENTS PARTICULARLY,AND ALL OF MY DEAR FRIENDS FOR THE ENDLESS SUPPORT AND LOVE THEY HAVE SHOWED ME OVER THE YEARS.A BIG SHOUT OUT TO ALL OF THE COACHES,TEAMMATES,FRONT OFFICE EMPLOYEES AND EVERYONE INVOLVED IN EACH OF THE CLUBS I PLAYED FOR AS WELL AS THE UKRANIAN NATIONAL TEAM. IT WAS AN HONOUR BEING SURROUNDED BY SUCH WONDERFUL PEOPLE THROUGHOUT MY CAREER. TO EVERY END THERE IS NEW A BEGINNING!🙏🏻💛💙⚽️

Публикация от @ marko_devic33

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Источник — Instagram

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