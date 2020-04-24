Марко Девич объявил о завершении карьеры

Бывший форвард харьковского «Металлиста» и сборной Украины Марко Девич признался, что завершит футбольную карьеру.

- Прощальный матч? Я думал на эту тему. Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с «Сабахом» истек. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов.

Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но наверное его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе - успел порадовать зрителей, особенно в Харькове.

- Вы будете начинать карьеру тренера?

- Пока учусь, есть неопределенность в этой сфере. Возможно буду тренером или футбольным агентом. Эти две вещи пока фигурируют в моих мыслях.