Роналду вернется из Португалии в Италию и проведет две недели в изоляции

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в ближайшие дни должен вернуться из Португалии в Италию.
Португальский нападающий должен прибыть в Турин в конце апреля, чтобы присоединиться в мае к тренировкам туринского клуба.
Однако, перед началом тренировок Роналду будет вынужден две недели провести в изоляции. Тренировки команды начнутся 18 мая, с перспективой возобновления Серии A в начале июня. Скорее всего, матчи будут проходить за закрытыми дверями.
Напомним, Криштиану неоднократно нарушал условия карантина в Португалии, проводя вечеринки.
Источник — record.pt
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