Роналду вернется из Португалии в Италию и проведет две недели в изоляции

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду в ближайшие дни должен вернуться из Португалии в Италию.

Португальский нападающий должен прибыть в Турин в конце апреля, чтобы присоединиться в мае к тренировкам туринского клуба.

Однако, перед началом тренировок Роналду будет вынужден две недели провести в изоляции. Тренировки команды начнутся 18 мая, с перспективой возобновления Серии A в начале июня. Скорее всего, матчи будут проходить за закрытыми дверями.

Напомним, Криштиану неоднократно нарушал условия карантина в Португалии, проводя вечеринки.