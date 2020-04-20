ВИДЕО. Организовал вечеринку. Роналду снова нарушил условия карантина

В то время как весь мир находится на карантине, Криштиану Роналду продолжает выставлять напоказ доказательства своего звездного статуса.

В соцсети Instagram появилось видео вечеринки с участием Криштиану, его мамы Долорес Авейру и невесты Джорджины Родригес. Оказалось, что португалец организовал праздник в честь дня рождения своей племянницы.

В Португалии до конца мая действует карантин, и футболист со своей компанией явно его нарушили.

Ранее Роналду уже грубо нарушал установленные во время пандемии условия, проводя тренировку на стадионе.