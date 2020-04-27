В Аргентине собираются завершить сезон, не доигрывая национальные кубки

Из-за пандемии коронавируса будет остановлен сезон в Аргентине. Клаудио Тапиа, президент AFA (Аргентинской футбольной ассоциации), заявил что в Аргентине планируют возобновить футбол, когда это разрешат правительство и м​инистерство здравоохранения:

«На заседании исполнительного комитета федерации во вторник, 28 апреля, будет завершен сезон 2019/20. Суммарная турнирная таблица (Примера Дивизион + Кубок Суперлиги) станет ключевой для квалификации в Копа Либертадорес.

Недоиграиные Кубок Суперлиги и Кубок Аргентины не будут завершены. Кроме того, в сезонах 2019/20 и 2020/21 никакие команды не будут вылетать».

Напомним, «Бока Хуниорс» выиграл турнир в Примера Дивизионе. Ранее досрочно без возобновления были завершены чемпионаты Нидерландов и Мексики.