В Аргентине собираются завершить сезон, не доигрывая национальные кубки

Президент AFA Клаудио Тапиа отметил, что в двух сезонах никто не вылетит

  • 27.04.2020 23:39
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В Аргентине собираются завершить сезон, не доигрывая национальные кубки
© AFA. Клаудио Тапиа

Из-за пандемии коронавируса будет остановлен сезон в Аргентине. Клаудио Тапиа, президент AFA (Аргентинской футбольной ассоциации), заявил что в Аргентине планируют возобновить футбол, когда это разрешат правительство и м​инистерство здравоохранения:

«На заседании исполнительного комитета федерации во вторник, 28 апреля, будет завершен сезон 2019/20. Суммарная турнирная таблица (Примера Дивизион + Кубок Суперлиги) станет ключевой для квалификации в Копа Либертадорес.

Недоиграиные Кубок Суперлиги и Кубок Аргентины не будут завершены. Кроме того, в сезонах 2019/20 и 2020/21 никакие команды не будут вылетать».

Напомним, «Бока Хуниорс» выиграл турнир в Примера Дивизионе. Ранее досрочно без возобновления были завершены чемпионаты Нидерландов и Мексики.

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Источник — TNT Sports

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