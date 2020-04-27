Артем МИЛЕВСКИЙ: «Хачериди подводит команду. Ему надо что-то в себе менять»

Форвард брестского «Динамо» раскритиковал несдержанность партнера

  • 27.04.2020 22:42
  • 493 просмотра
  • 1 комментарий
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Хачериди подводит команду. Ему надо что-то в себе менять»
© ФК Динамо Брест. Евгений Хачериди

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский в беседе с Александром Алиевым в эфире своего канала на YouTube раскритиковал защитника команды Евгения Хачериди, который получил глупое удаление туром ранее:

«Много говорить про Хачериди я не хочу. Думаю, что ему надо что-то в себе менять. Он подводит команду, мы ведь не только одну игру проиграли.

Потом он не играет из-за удаления, и мы проиграли еще и солигорскому «Шахтеру». Понятно, что его провоцировали. Но нужно не о себе думать, а про коллектив».

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Источник — Миля

(2 голоса)

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Комментарии
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 27.04.2020 22:52
    -1
    Игра была равна ,играли два ...
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