Артем МИЛЕВСКИЙ: «Хачериди подводит команду. Ему надо что-то в себе менять»

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский в беседе с Александром Алиевым в эфире своего канала на YouTube раскритиковал защитника команды Евгения Хачериди, который получил глупое удаление туром ранее:

«Много говорить про Хачериди я не хочу. Думаю, что ему надо что-то в себе менять. Он подводит команду, мы ведь не только одну игру проиграли.

Потом он не играет из-за удаления, и мы проиграли еще и солигорскому «Шахтеру». Понятно, что его провоцировали. Но нужно не о себе думать, а про коллектив».