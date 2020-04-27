Вирус напрягает. Ливерпуль на год отложил реконструкцию стадиона Энфилд

Английский «Ливерпуль» из-за пандемии коронавируса принял решение отложить работу по реконструкции своего стадиона «Энфилд», по меньшей мере, на один год.

Проект реконструкции стадиона заключается в расширении одной из трибун на 7 тысяч мест. Вместимость домашней арены «Ливерпуля» после реконструкции должна составить 61 тысячу мест. Скорее всего, работы будут длиться с 2021 по лето 2023 года.

Чемпионат Англии, приостановленный из-за пандемии коронавируса, может возобновиться примерно 8 июня при оптимистическом развитии событий.