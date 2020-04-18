Сезон в АПЛ возобновится не раньше 8 июня

Завершить сезон до 30 июня не удастся

  • 18.04.2020 13:02
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Сезон в АПЛ возобновится не раньше 8 июня

Вчера клубы АПЛ провели собрание, на котором обсуждали планы по возобновлению чемпионата после карантина. Завершение сезона до 30 июня было признано невозможным, и даже не рассматривалось.

Клубы по-прежнему хотят завершить нынешний сезон. Однако в АПЛ не собираются возобновлять матчи до того, как это станет безопасным.

На данный момент наиболее вероятной датой возобновления сезона является 8 июня. Возобновить сезон раньше будет практически невозможно.

Командам АПЛ в нынешнем сезоне осталось провести по 9-10 матчей. На доигровку сезона потребуется ориентировочно 5 недель.

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Источник — Sky Sports

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