Клубы АПЛ настаивают на завершении сезона до 30 июня

Премьер-лига проведет специальное видеозаседание в пятницу, 17 апреля

  • 16.04.2020 00:23
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Клубы АПЛ настаивают на завершении сезона до 30 июня
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Английская Премьер-лига проведет специальное видеозаседание в пятницу, 17 апреля. Многие клубы настаивают на завершении сезона 30 июня из-за окончания контрактов с футболистами.

На повестке дня обсуждения в АПЛ – приостановленный с середины марта сезон из-за пандемии коронавируса. Клубы выступают за то, чтобы сделать все возможное, чтобы завершить сезон, а не объявлять его недействительным. Однако вероятность того, что десятки контрактов прекратятся до окончания кампании, затрагивает многие клубы.

Если сезон не закончится к 30 июня, игроки, у которых завершился контракт или аренда, смогут уйти из своих клубов. Даже невзирая на то, что ФИФА рекомендует продлить срок действия контрактов до конца сезона. Кроме того, задаются вопросы: насколько будет справедливо, что места в еврокубках и вылетающие клубы будут определяться не в самых сильных составах.

Ожидается, что клубы начнут тренировки в мае, а сезон возобновится только тогда, когда правительство сообщит, что это безопасно. Скорее всего, матчи будут проходить за закрытыми дверями. Большинству команд Премьер-лиги осталось сыграть 9 игр, в том числе лидеру. Сейчас «Ливерпуль» имеет на 25 очков больше, чем «Манчестер Сити», занявший второе место, и «красные» очень близки к чемпионству.

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Источник — Sky Sports

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