Соболь с Брюгге станет чемпионом Бельгии? Голосование отложили до 4 мая

В Бельгии окончательно пока не определились, что делать с национальным чемпионатом сезона 2019/20, прерванным из-за пандемии коронавируса.

Решающее голосование о судьбе сезона отложено до 4 мая. К этому дню правительство может принять решении о смягчении условий карантина в Бельгии.

Есть два варианта: либо чемпионат страны будет доигран, как настаивает УЕФА, либо же сезон останется незавершенным, тогда чемпионом будет объявлен лидер турнира, «Брюгге», за который выступает украинский защитник Эдуард Соболь.

Ранее в соседних Нидерландах приняли решение не доигрывать свой национальный чемпионат и прекратить его без объявления чемпиона, что вызвало протесты со стороны нескольких клубов.