Соболь с Брюгге станет чемпионом Бельгии? Голосование отложили до 4 мая

В Бельгии окончательно пока не определились, что делать с национальным чемпионатом сезона 2019/20, прерванным из-за пандемии коронавируса.
Решающее голосование о судьбе сезона отложено до 4 мая. К этому дню правительство может принять решении о смягчении условий карантина в Бельгии.
Есть два варианта: либо чемпионат страны будет доигран, как настаивает УЕФА, либо же сезон останется незавершенным, тогда чемпионом будет объявлен лидер турнира, «Брюгге», за который выступает украинский защитник Эдуард Соболь.
Ранее в соседних Нидерландах приняли решение не доигрывать свой национальный чемпионат и прекратить его без объявления чемпиона, что вызвало протесты со стороны нескольких клубов.
Источник — Sky Sports
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