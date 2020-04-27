Соболь с Брюгге станет чемпионом Бельгии? Голосование отложили до 4 мая

Либо чемпионат будет доигран, либо же сезон останется незавершенным

  • 27.04.2020 21:38
  • 129 просмотров
  • 0 комментариев
Соболь с Брюгге станет чемпионом Бельгии? Голосование отложили до 4 мая
© ФК Брюгге. Эдуард Соболь

В Бельгии окончательно пока не определились, что делать с национальным чемпионатом сезона 2019/20, прерванным из-за пандемии коронавируса.

Решающее голосование о судьбе сезона отложено до 4 мая. К этому дню правительство может принять решении о смягчении условий карантина в Бельгии.

Есть два варианта: либо чемпионат страны будет доигран, как настаивает УЕФА, либо же сезон останется незавершенным, тогда чемпионом будет объявлен лидер турнира, «Брюгге», за который выступает украинский защитник Эдуард Соболь.

Ранее в соседних Нидерландах приняли решение не доигрывать свой национальный чемпионат и прекратить его без объявления чемпиона, что вызвало протесты со стороны нескольких клубов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sky Sports

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности