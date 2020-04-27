Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не знаю, будет ли играть Хачериди»

У защитника болит нога, рассказал украинский нападающий «Динамо-Брест»

  • 27.04.2020 20:24
  • 1068 просмотров
  • 1 комментарий
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не знаю, будет ли играть Хачериди»
© Instagram. Артем Милевский

35-летний украинский форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский рассказал о ситуации с украинским защитником команды Евгением Хачериди, который ранее получил пятиматчевую дисквалификацию.

«Как говорил Палыч (Юрий Семин — прим. ред.), «чернявенький» может играть?», — спросил у Милевского Алиев.

«Хачериди? Я что-то с ним тренировался и ушел. Я не знаю, будет он играть или нет. Нога у него болит», — Милевский.

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Источник — Динамомания

(3 голоса)

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Комментарии
    Андрей
      Андрей , 27.04.2020 21:31
    0
    Блин, с каждым днем новости все более интригующи....
    Ссылка
    Андрей
      Андрей , 27.04.2020 21:31
    0
    Блин, с каждым днем новости все более интригующи....
    Ссылка
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