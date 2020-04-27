Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не знаю, будет ли играть Хачериди»

35-летний украинский форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский рассказал о ситуации с украинским защитником команды Евгением Хачериди, который ранее получил пятиматчевую дисквалификацию.

«Как говорил Палыч (Юрий Семин — прим. ред.), «чернявенький» может играть?», — спросил у Милевского Алиев.

«Хачериди? Я что-то с ним тренировался и ушел. Я не знаю, будет он играть или нет. Нога у него болит», — Милевский.