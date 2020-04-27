Агент: «Летом Луческу будет работать в хорошем клубе»

Украинский футбольный агент Вадим Шаблий рассказал о планах 74-летнего экс-тренера донецкого «Шахтера» и питерского «Зенита» Мирчи Луческу.

«Луческу? Я говорил с ним вчера. Луческу на карантине в Бухаресте. У него все нормально. Он хочет работать, он вообще не может без работы. Он переживает за всех футболистов. Он мне вопросы относительно всех задал. По всем игрокам «Шахтера»: Коваленко, Малышеву… Он помнит всех! Коробенко из Первой лиги. Про всех спросил, кто чем живет, что как.

У него были предложения — «Сантос», «Фенербахче», «Бешикташ». Думаю, что летом он будет работать в хорошем клубе», — рассказал Шаблий.

Последней командой, которую возглавлял Луческу, была сборная Турции по футболу. Специалист работал там с 2017-го по 2019-й годы.