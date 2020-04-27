Агент: «Летом Луческу будет работать в хорошем клубе»

Ранее румынский тренер мог возглавить «Сантос», «Фенербахче» или «Бешикташ»

  • 27.04.2020 19:54
  • 922 просмотра
  • 6 комментариев
Агент: «Летом Луческу будет работать в хорошем клубе»
© ФК Шахтер Донецк. Мирча Луческу

Украинский футбольный агент Вадим Шаблий рассказал о планах 74-летнего экс-тренера донецкого «Шахтера» и питерского «Зенита» Мирчи Луческу.

«Луческу? Я говорил с ним вчера. Луческу на карантине в Бухаресте. У него все нормально. Он хочет работать, он вообще не может без работы. Он переживает за всех футболистов. Он мне вопросы относительно всех задал. По всем игрокам «Шахтера»: Коваленко, Малышеву… Он помнит всех! Коробенко из Первой лиги. Про всех спросил, кто чем живет, что как.

У него были предложения — «Сантос», «Фенербахче», «Бешикташ». Думаю, что летом он будет работать в хорошем клубе», — рассказал Шаблий.

Последней командой, которую возглавлял Луческу, была сборная Турции по футболу. Специалист работал там с 2017-го по 2019-й годы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Henriklarsson11
    online
      Henriklarsson11, 27.04.2020 21:23
    0
    salamanka1982, 27.04.2020 21:16
    Кривбас вроде несколько лет назад снялся с первой лиги и играет в аматорах. Туда турок не поедет плюс клуб базируется на границе с проблемной луганской областью
    Одно слово Румын. Он же Болгарин. Да ?! А какая разница ... (с)
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 27.04.2020 21:16
    0
    alefteev77, 27.04.2020 20:25
    Может Кривбасс Кривой Рог?
    Кривбас вроде несколько лет назад снялся с первой лиги и играет в аматорах. Туда турок не поедет плюс клуб базируется на границе с проблемной луганской областью
    Ссылка
    Евгений Давиденко
    online
      Евгений Давиденко, 27.04.2020 20:58
    0
    Шеріф?
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 27.04.2020 20:50
    0
    В Динамо
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 27.04.2020 20:35
    +1
    Чо, у БАТЕ піде?
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 27.04.2020 20:25
    +1
    Может Кривбасс Кривой Рог?
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 27.04.2020 20:35
    +1
    Чо, у БАТЕ піде?
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 27.04.2020 20:25
    +1
    Может Кривбасс Кривой Рог?
    Ссылка
    Henriklarsson11
    online
      Henriklarsson11, 27.04.2020 21:23
    0
    salamanka1982, 27.04.2020 21:16
    Кривбас вроде несколько лет назад снялся с первой лиги и играет в аматорах. Туда турок не поедет плюс клуб базируется на границе с проблемной луганской областью
    Одно слово Румын. Он же Болгарин. Да ?! А какая разница ... (с)
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 27.04.2020 21:16
    0
    alefteev77, 27.04.2020 20:25
    Может Кривбасс Кривой Рог?
    Кривбас вроде несколько лет назад снялся с первой лиги и играет в аматорах. Туда турок не поедет плюс клуб базируется на границе с проблемной луганской областью
    Ссылка
    Евгений Давиденко
    online
      Евгений Давиденко, 27.04.2020 20:58
    0
    Шеріф?
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 27.04.2020 20:50
    0
    В Динамо
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности