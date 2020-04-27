Вадим ШАБЛИЙ: «Шевченко в Милане носят на руках»

Специалист поделился мнением о шансах украинца возглавить итальянский клуб

  • 27.04.2020 19:07
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Вадим ШАБЛИЙ: «Шевченко в Милане носят на руках»
© Sport.ua. Вадим Шаблий

Украинский агент Вадим Шаблий поделился мнением о шансах 43-летнего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко возглавить итальянский «Милан».

«В Италии мечтают, чтобы Шевченко ушел в «Милан». Но точно не до Евро-2020. Хотя и после Евро не факт, что Шевченко станет тренером «Милана».

Но я вживую видел — его там на руках носят. Я был на матче «Аталанты» с «Шахтером» — его там чуть ли не в аэропорт на руках несли. Проведи сейчас там опрос — 70-80% болельщиков «Милана» будут за назначение Шевченко», — отметил Шаблий.

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Источник — Instagram

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