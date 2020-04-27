Василий КРАВЕЦ: «Дыминский мне сказал: Теперь я твой агент, отец и Бог»

22-летний защитник «Луго» вспомнил, как в свое время переподписывал контракт с «Карпатами»

«Виделся ли я Дыминским? Да. Это простой и тяжелый человек. Не то что его тяжело понять, ты просто знаешь, кем он является. Это Петр Петрович Дыминский – все. Он говорит просто, но тебе тяжело его понять.

Как-то я говорил с Дячуком-Ставицким о контракте. Я ему сказал, что у меня есть агент, что я покажу ему соглашение, а потом уже подпишу. Тут заходит Дыминский и просит Дячука-Ставицкого зайти к нему. Я тогда только пришел в первую команду. А потом Петр Петрович позвал меня. Захожу к нему в кабинет, он стоит на входе, ставит мне руки на грудь, чтобы я дальше не шел и спрашивает: «У тебя есть агент?». Я так смотрю вверх и отвечаю, что есть. Он ответил: «Нет у тебя агента. Теперь я твой агент, отец и Бог. Ты меня понял? Садись». Потом он взял листочек и написал, сколько я буду зарабатывать. Мне подошло. Потом он сказал, что контракт на 5 лет. Я предложил на 3. Он поднял голову и сказал, что на 5.

На следующий день подъехал к нему в офис и подписал. Моим агентом тогда был Олег Смалийчук. Я даже не успел ему позвонить и что-то сказать. Я должен был сказать Дыминскому, что позвоню агенту, когда он уже мой агент? Потом я все-таки набрал Смалийчука. Он сказал: «Ну, это Петр Петрович, Вася. Все будет нормально. Я посмотрю и переговорю с ним». Я не парился и хотел подписать контракт, но было страшно и руки тряслись», - сказал Кравец в Instfgram Романа Бебеха.

Кравец выступал в «Карпатах» с 2014 по 2017-й год, после чего перешел в «Луго».