Капитан Аякса: «У нас просто отобрали чемпионский титул»

После запрета правительства возобновить чемпионат по футболу без болельщиков в Нидерландах приняли решение признать сезон несостоявшимся, а титул вообще не вручать.

«Аякс» и АЗ набрали по 56 очков, но амстердамцы имели перевес по дополнительным показателям. Лидер команды Душан Тадич уверен, что титул должны были вручить.

«Первое место - это первое место. Даже в таких условиях нужно определить чемпиона. Правила все хорошо знали: при равенстве очков учитываем разницу, а не личные встречи. Если бы в правилах на первом месте были личные матчи, то АЗ должны были объявить чемпионом».

«Так что для меня все просто - «Аякс» должен был стать чемпионом. У нас отобрали титул», - считает игрок.