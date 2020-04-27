Капитан Аякса: «У нас просто отобрали чемпионский титул»

Душан Тадич недоволен решением федерации

  • 27.04.2020 18:45
  • 724 просмотра
  • 1 комментарий
Капитан Аякса: «У нас просто отобрали чемпионский титул»
© ajaxlife.nl

После запрета правительства возобновить чемпионат по футболу без болельщиков в Нидерландах приняли решение признать сезон несостоявшимся, а титул вообще не вручать.

«Аякс» и АЗ набрали по 56 очков, но амстердамцы имели перевес по дополнительным показателям. Лидер команды Душан Тадич уверен, что титул должны были вручить.

«Первое место - это первое место. Даже в таких условиях нужно определить чемпиона. Правила все хорошо знали: при равенстве очков учитываем разницу, а не личные встречи. Если бы в правилах на первом месте были личные матчи, то АЗ должны были объявить чемпионом».

«Так что для меня все просто - «Аякс» должен был стать чемпионом. У нас отобрали титул», - считает игрок.

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Источник — ФК Аякс

(3 голоса)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.04.2020 19:23
    0
    А может и у АЗ отобрали титул, тут шансы 50 на 50 были!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 27.04.2020 19:23
    0
    А может и у АЗ отобрали титул, тут шансы 50 на 50 были!
    Ссылка
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