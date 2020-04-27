ФОТО. Алиев занялся боксом

35-летний бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Алиев активно посещает тренировки по боксу.
«Подготовка идет», — написал Алиев в Instagram, поделившись своими фото из зала.
Ранее Алиева выругала бывшая жена за рассказ о сексе втроем при детях.
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Источник — Instagram
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