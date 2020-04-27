ФОТО. Алиев занялся боксом

Экс-игрок сборной Украины пробует себя в новом амплуа

  • 27.04.2020 17:14
  • 1028 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Алиев занялся боксом
© Instagram. Александр Алиев

35-летний бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Александр Алиев активно посещает тренировки по боксу.

«Подготовка идет», — написал Алиев в Instagram, поделившись своими фото из зала.

Ранее Алиева выругала бывшая жена за рассказ о сексе втроем при детях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка идёт 💪🥊

Публикация от Aleksandr Aliev (@aliev_sasha88)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Tanok1975
    online
      Tanok1975, 27.04.2020 18:02
    -1
    Сашка - опасность
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