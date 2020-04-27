РОНАЛДИНЬО: «Это был серьезный удар, когда меня посадили в тюрьму»

Легенда «Барселоны» рассказал о том, как угодил за решетку

  • 27.04.2020 16:38
  • 253 просмотра
  • 0 комментариев
РОНАЛДИНЬО: «Это был серьезный удар, когда меня посадили в тюрьму»
© DW. Роналдиньо

Экс-игрок «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо рассказал о том, как попал в тюрьму в Парагвае.

«Для меня и брата стало сюрпризом, что у нас поддельные документы. С самого начала мы хотели во всем разобраться и сотрудничать с парагвайскими властями. С первого же дня сообщаю все данные им. Это был серьезный удар, когда нас посадили в тюрьму. Даже представить такого не мог. Я всегда старался дарить людям счастье своей игрой в футбол», - сказал Роналдиньо.

Напомним, что Роналдиньо вместе со своим братом провел за решеткой 33 дня. Сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо могут убрать из FIFA 20 из-за того, что он попал в тюрьму.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Goal.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности