РОНАЛДИНЬО: «Это был серьезный удар, когда меня посадили в тюрьму»

Экс-игрок «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо рассказал о том, как попал в тюрьму в Парагвае.

«Для меня и брата стало сюрпризом, что у нас поддельные документы. С самого начала мы хотели во всем разобраться и сотрудничать с парагвайскими властями. С первого же дня сообщаю все данные им. Это был серьезный удар, когда нас посадили в тюрьму. Даже представить такого не мог. Я всегда старался дарить людям счастье своей игрой в футбол», - сказал Роналдиньо.

Напомним, что Роналдиньо вместе со своим братом провел за решеткой 33 дня. Сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что Роналдиньо могут убрать из FIFA 20 из-за того, что он попал в тюрьму.