ЦИФРА ДНЯ. 110 лет назад родился гений, стоявший у истоков величия Динамо

27 апреля 1910 года появился на свет будущий главный тренер киевского «Динамо» Виктор Маслов, которому было суждено изменить футбол и оказаться у истоков революционной тактики.
При Викторе Маслове «Динамо» трижды становилось чемпионом СССР, хотя до него лишь однажды выигрывало «золотые» медали.
Кроме того, «Динамо» с Масловым в роли тренера выиграло два Кубка СССР.
Виктор Маслов скончался 11 мая 1977 года в возрасте 67 лет.
Подробнее о Викторе Маслове читайте в специальном материале Sport.ua - История тактики: революция Виктора Маслова в Динамо и рождение прессинга
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Вечная память.
Насколько мне известно, Виктор Маслов был учитель и наставник самого Лобановского и Базилевича. Они молодые учились тренерскому ремеслу именно у Маслова.
-
Вопрос - есть ли в Киеве памятник(-и) великому тренеру?
Вечная память.
Насколько мне известно, Виктор Маслов был учитель и наставник самого Лобановского и Базилевича. Они молодые учились тренерскому ремеслу именно у Маслова.
-
Вопрос - есть ли в Киеве памятник(-и) великому тренеру?
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.