ЦИФРА ДНЯ. 110 лет назад родился гений, стоявший у истоков величия Динамо

В этот день родился легендарный Виктор Маслов

  • 27.04.2020 16:27
  • 314 просмотров
  • 2 комментария
ЦИФРА ДНЯ. 110 лет назад родился гений, стоявший у истоков величия Динамо
© ФК Динамо. Виктор Маслов (в центре)

27 апреля 1910 года появился на свет будущий главный тренер киевского «Динамо» Виктор Маслов, которому было суждено изменить футбол и оказаться у истоков революционной тактики.

При Викторе Маслове «Динамо» трижды становилось чемпионом СССР, хотя до него лишь однажды выигрывало «золотые» медали.

Кроме того, «Динамо» с Масловым в роли тренера выиграло два Кубка СССР.

Виктор Маслов скончался 11 мая 1977 года в возрасте 67 лет.

Подробнее о Викторе Маслове читайте в специальном материале Sport.ua - История тактики: революция Виктора Маслова в Динамо и рождение прессинга

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.04.2020 16:45
    0
    Спорт.уа начал заниматься спортивными новостями и прекратил постить трусы/букеты/бикини?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.04.2020 16:44
    0
    Виктор Александрович Маслов - великий человек для Динамо Киев.
    Вечная память.
    Насколько мне известно, Виктор Маслов был учитель и наставник самого Лобановского и Базилевича. Они молодые учились тренерскому ремеслу именно у Маслова.
    -
    Вопрос - есть ли в Киеве памятник(-и) великому тренеру?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.04.2020 16:45
    0
    Спорт.уа начал заниматься спортивными новостями и прекратил постить трусы/букеты/бикини?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.04.2020 16:44
    0
    Виктор Александрович Маслов - великий человек для Динамо Киев.
    Вечная память.
    Насколько мне известно, Виктор Маслов был учитель и наставник самого Лобановского и Базилевича. Они молодые учились тренерскому ремеслу именно у Маслова.
    -
    Вопрос - есть ли в Киеве памятник(-и) великому тренеру?
    Ссылка
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