ЦИФРА ДНЯ. 110 лет назад родился гений, стоявший у истоков величия Динамо

27 апреля 1910 года появился на свет будущий главный тренер киевского «Динамо» Виктор Маслов, которому было суждено изменить футбол и оказаться у истоков революционной тактики.

При Викторе Маслове «Динамо» трижды становилось чемпионом СССР, хотя до него лишь однажды выигрывало «золотые» медали.

Кроме того, «Динамо» с Масловым в роли тренера выиграло два Кубка СССР.

Виктор Маслов скончался 11 мая 1977 года в возрасте 67 лет.

Подробнее о Викторе Маслове читайте в специальном материале Sport.ua - История тактики: революция Виктора Маслова в Динамо и рождение прессинга