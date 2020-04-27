Директор Боруссии: «Если не возобновим сезон, Бундеслига обанкротится»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о возобновлении сезона.

«Если не начнем играть в течение ближайших месяцев, то Бундеслига обанкротится. Она больше не будет такой лигой, какой мы ее знаем. Конечно, болельщики не хотят смотреть игры только по телевизору, однако речь идет о спасении футбола», - сказал Ватцке.

Ранее сообщалось, что Бундеслига может вернуться 9 мая.