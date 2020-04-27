Директор Боруссии: «Если не возобновим сезон, Бундеслига обанкротится»

Ханс-Йоахим Ватцке хочет, чтобы чемпионат доиграли

  • 27.04.2020 16:24
  • 103 просмотра
  • 1 комментарий
Директор Боруссии: «Если не возобновим сезон, Бундеслига обанкротится»
© Mirror. Ханс-Йоахим Ватцке

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о возобновлении сезона.

«Если не начнем играть в течение ближайших месяцев, то Бундеслига обанкротится. Она больше не будет такой лигой, какой мы ее знаем. Конечно, болельщики не хотят смотреть игры только по телевизору, однако речь идет о спасении футбола», - сказал Ватцке.

Ранее сообщалось, что Бундеслига может вернуться 9 мая.

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Источник — Sport Bild

(1 голос)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.04.2020 16:50
    0
    Все правильно. Спасайте футбол. Вы свое дело качественно делаете.
    -
    А в масках и скафандрах пусть политики, государственные деятели и чиновники ходят, которые банально оказались неготовы к вирусной инфекции. А это есть их прямая обязанность - быть готовым на случай разных ЧП.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 27.04.2020 16:50
    0
    Все правильно. Спасайте футбол. Вы свое дело качественно делаете.
    -
    А в масках и скафандрах пусть политики, государственные деятели и чиновники ходят, которые банально оказались неготовы к вирусной инфекции. А это есть их прямая обязанность - быть готовым на случай разных ЧП.
    Ссылка
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