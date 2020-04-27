Директор Боруссии: «Если не возобновим сезон, Бундеслига обанкротится»

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о возобновлении сезона.
«Если не начнем играть в течение ближайших месяцев, то Бундеслига обанкротится. Она больше не будет такой лигой, какой мы ее знаем. Конечно, болельщики не хотят смотреть игры только по телевизору, однако речь идет о спасении футбола», - сказал Ватцке.
Ранее сообщалось, что Бундеслига может вернуться 9 мая.
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Источник — Sport Bild
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А в масках и скафандрах пусть политики, государственные деятели и чиновники ходят, которые банально оказались неготовы к вирусной инфекции. А это есть их прямая обязанность - быть готовым на случай разных ЧП.
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А в масках и скафандрах пусть политики, государственные деятели и чиновники ходят, которые банально оказались неготовы к вирусной инфекции. А это есть их прямая обязанность - быть готовым на случай разных ЧП.
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