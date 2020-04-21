Бавария и Боруссия Д поддержали возвращение Бундеслиги 9 мая

Первым среди топ-чемпионатов Европы может вернуться к работе Бундеслига, где уже предварительно запланированы матчи на 9-е мая, если сиутация с коронавирусом в стране не ухудшится.

Играть придется без болельщиков, но ведущие клубы поддерживают такое решение.

«Никому не нравятся матчи без фанов, но для многих клубов это сейчас единственный способ остаться на плаву и сохранять рабочие места. Мы должны очень внимательно соблюдать все нормы безопасности, чтобы минимизировать риски», - заявил глава «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

С ним согласен босс «Боруссии» Дортмунд Ханс-Йоахим Ватцке.

«Если бы руководство лиги не провело такую объемную работу, то власти страны могли не принять решение в нашу пользу. Все клубы не должны подвести лигу. Мы должны все сделать по правилам, организовать безопасное функционирование», - сказал Ватцке.

Если Бундеслига вернется в мае, то возможное успешное проведение матчей станет примером для других чемпионатов, которые пока далеки от возвращения.