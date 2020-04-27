Уго ЛЬОРИС: «Моуриньо великолепный. Работать с ним - честь»

Вратарь «Тоттенхэма» высказался о португальском тренере

  • 27.04.2020 15:54
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Уго ЛЬОРИС: «Моуриньо великолепный. Работать с ним - честь»
© Sky Sports. Уго Льорис

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис доволен работой с Жозе Моуриньо.

«Моуринью великолепный. Это личность. Если читать СМИ, то вы можете быть предвзятым, но, когда ты контактируешь и общаешься с ним каждый день — это привилегия и честь.

Он тренировал как много великолепных команд, так и отличных игроков. У Моуринью огромный опыт и большое количество трофеев. Когда тебе выпадает шанс работать вместе с ним, ты можешь многому научиться», - сказал Льорис.

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Источник — Todomercadoweb

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