МОУРИНЬО: «Португальские тренеры лучшие? У хороших тренеров нет паспорта»

Португальский тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо не считает португальских специалистов лучшими в мире.

«Я думаю, что хорошие тренеры не имеют национальности, паспорта, возраста и не принадлежат к поколениям. В каждой стране и в каждом поколении есть хорошие специалисты. Я не думаю, что можно делить на старых и новых. Те, кого считают старыми по возрасту в паспорте, богаты опытом и должны были пройти через всё. Есть хорошие и плохие тренеры. Здесь нет европейцев или южноамериканцев, есть хорошие и плохие.

Есть португальские тренеры одного поколения, которые разбросаны по всему миру. Они есть в Африке, Южной Америке, арабских странах и Европе. Подавляющее число тренеров, работающих в первой и второй лигах Португалии португальцы. Мне не нравятся эти сравнения и «войны» поколений и национальностей. Сегодняшние знания доступны каждому и находятся на расстоянии одного клика. А хорошие тренеры есть везде», - сказал Моуриньо.

Ранее Жозе Моуриньо нарушил карантин и провел тренировку с игроками «Тоттенхэма».