МОУРИНЬО: «Португальские тренеры лучшие? У хороших тренеров нет паспорта»

Наставник «Тоттенхэма» высказался о тренерском ремесле

  • 21.04.2020 09:52
  • 196 просмотров
  • 0 комментариев
МОУРИНЬО: «Португальские тренеры лучшие? У хороших тренеров нет паспорта»
© ФК Тоттенхэм. Жозе Моуриньо

Португальский тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо не считает португальских специалистов лучшими в мире.

«Я думаю, что хорошие тренеры не имеют национальности, паспорта, возраста и не принадлежат к поколениям. В каждой стране и в каждом поколении есть хорошие специалисты. Я не думаю, что можно делить на старых и новых. Те, кого считают старыми по возрасту в паспорте, богаты опытом и должны были пройти через всё. Есть хорошие и плохие тренеры. Здесь нет европейцев или южноамериканцев, есть хорошие и плохие.

Есть португальские тренеры одного поколения, которые разбросаны по всему миру. Они есть в Африке, Южной Америке, арабских странах и Европе. Подавляющее число тренеров, работающих в первой и второй лигах Португалии португальцы. Мне не нравятся эти сравнения и «войны» поколений и национальностей. Сегодняшние знания доступны каждому и находятся на расстоянии одного клика. А хорошие тренеры есть везде», - сказал Моуриньо.

Ранее Жозе Моуриньо нарушил карантин и провел тренировку с игроками «Тоттенхэма».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — FOX Sports

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности