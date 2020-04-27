ВИДЕО. Дуглас Коста во время карантина играет дома в боулинг

Хавбек «Ювентуса» Дуглас Коста во время паузы в чемпионате Италии у себя дома решил поиграть в боулинг. У бразильца установлена персональная дорожка.
Ранее Дуглас Коста посоревновался в скорости с картом.
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Источник — Sport.ua
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