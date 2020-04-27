Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Живу на базе Днепра-1. Работы хватает»

Главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко рассказал о том, чем занимается во время паузы в чемпионате, а также высказался о восстановлении кондиций игроков после восстановления сезона.

- Я живу на базе клуба. То есть постоянно нахожусь в рабочем процессе, погруженный в него. Вижу здесь ежедневно наших футболистов: большинство игроков «Днепра-1» - местные, то есть они живут в городе и могут приезжать на базу. Также здесь регулярно вижусь с представителями своего тренерского штаба. Работы хватает - например постоянно просматриваю наши матчи, пытаюсь понять, что нужно усовершенствовать.

В каком состоянии будет «Днепр-1»? С одной стороны, я не очень переживаю, потому что почти всех подопечных регулярно вижу на базе. С другой, четко осознаю: где-то на 50% будет потеря игрового тонуса - этого не избежать. В любом случае, надеемся на профессионализм игроков.

Игрокам кажется, что они легко приведут себя до нужных кондиций. Мне же очевидно, что две недели надо для подготовки кондиций и еще два-три матча, чтобы показать нужный уровень игры.

- Наблюдаете за единственным на сегодня футбольным чемпионатом- белорусским?

- Нет. Дело в том, что я смотрю футбол не для эстетического наслаждения, а с практическим интересом. За время карантина, например, просмотрел несколько игр «Баварии» времен Гвардиолы и «Тоттенхэма» эпохи Почеттино. Если я смотрю футбол, то хочу от увиденного взять что-то для себя - например, как улучшить культуру прессинга. В нашем клубе есть люди, которые просматривают игры с другими целями - допустим, для того, чтобы оценить того или иного исполнителя.

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