МИХАЙЛЕНКО: «После 3-4 игр футболисты будут в нормальном состоянии»

Главный тренер «Днепра-1» – о времени, которое потребуется, чтобы набрать форму после карантина

  • 21.04.2020 13:14
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МИХАЙЛЕНКО: «После 3-4 игр футболисты будут в нормальном состоянии»
© СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Наставник «Днепра-1» Дмитрий Михайленко рассказал, сколько нужно будет времени, чтобы восстановить былые кондиции футболистов после выхода из карантина.

«Если учитывать, что футболист придет уже с каким-то уровнем готовности, а я думаю, это будет 50-60%, если они выполняли какие-то физические упражнения, то в таком случае будет достаточно 2-3 недели. 

Это не будет оптимальное состояние, потому что ребята выбились из игрового тонуса и нужно какое-то время, чтобы через игры набрать форму. Думаю, после 3-4 игр футболисты будут уже в более-менее нормальном состоянии», – сказал Михайленко.

Напомним, «Днепра-1» ушел на карантин, занимая лидирующую строчку во второй шестерке команды УПЛ.

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Источник — ТаТоТаке

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