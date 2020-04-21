ТаТоТаке. Суркисы отсудили деньги у Привата. Ждать трансферы?

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  • 21.04.2020 12:07
  • 528 просмотров
  • 4 комментария
ТаТоТаке. Суркисы отсудили деньги у Привата. Ждать трансферы?
© ТаТоТаке

Ведущие «ТаТоТаке» обустроили студию в квартире Сергея Болотникова, чтобы не оставить зрителей без свежих выпусков на карантине. 

01:39 - Суркисы отсудили деньги у Привата - ждать трансферы?
04:41 - Издевательства Суркиса в эфире канала Футбол
06:43 - Какого именно тренера для Динамо советовал Андронов
09:32 - Сколько времени нужно командам УПЛ, чтобы набрать форму перед возобновлением чемпионата
11:31 - Почему Шахтер не отпускает Дентиньо
13:05 - Сравниваем показатели УПЛ и чемпионата Бельгии
14:30 - Топ-5 тренеров, которые изменили футбол
17:17 - Драматическая история Спиваковского о Футбольном менеджере
20:09 - Новая загадка в рубрике ШоТоТаке

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Источник — ТаТоТаке

(3 голоса)

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Комментарии
    doktor09
    online
      doktor09, 21.04.2020 12:56
    -1
    Губу можно не раскатывать, эти бабки в офшоре, и хрен они вернутся в страну. Не для того их туда выводили!
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.04.2020 12:46
    +2
    Татоке вы бы хоть посмотрели.
    Суркис на канале сказал хрен вам а не пул. Только на независимом канале
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    J0e777
    online
      J0e777, 21.04.2020 12:33
    +2
    Виталий Жалыбин, 21.04.2020 12:27
    сколько денег не давай всеравно гамно скупают
    Когда Динамо последний раз было при деньгах, то скупали довольно качественных легионеров. Ленс, Велозу, Драгович, Вида, Раффаэль, Мбокани, Мехмеди. То, что не все заиграли в Киеве - это уже другой вопрос. Посмотрим что будет в этот раз
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
      Виталий Жалыбин, 21.04.2020 12:27
    -1
    сколько денег не давай всеравно гамно скупают
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 21.04.2020 12:46
    +2
    Татоке вы бы хоть посмотрели.
    Суркис на канале сказал хрен вам а не пул. Только на независимом канале
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 21.04.2020 12:33
    +2
    Виталий Жалыбин, 21.04.2020 12:27
    сколько денег не давай всеравно гамно скупают
    Когда Динамо последний раз было при деньгах, то скупали довольно качественных легионеров. Ленс, Велозу, Драгович, Вида, Раффаэль, Мбокани, Мехмеди. То, что не все заиграли в Киеве - это уже другой вопрос. Посмотрим что будет в этот раз
    Ссылка
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