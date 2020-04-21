ТаТоТаке. Суркисы отсудили деньги у Привата. Ждать трансферы?

Ведущие «ТаТоТаке» обустроили студию в квартире Сергея Болотникова, чтобы не оставить зрителей без свежих выпусков на карантине.

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