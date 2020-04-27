Хаби Алонсо может стать ассистентом Гвардиолы в Ман Сити

«Манчестер Сити» ищет помощника главному тренеру Хосепу Гвардиоле.
Как сообщает Goal.com, фаворитом на этот пост является наставник второй команды «Реала Сосьедад» Хаби Алонсо.
Отмечается, что на Алонсо лично рассчитывает Гвардиола.
Напомним, что бывший помощник Пепа Микель Артета в декабре возглавил «Арсенал».
Ранее сообщалось, что Гвардиола согласился на понижение зарплаты в «Ман Сити».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Goal.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.