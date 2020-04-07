Потерял миллионы. Гвардиола согласился на понижение зарплаты в Ман Сити

Зарплата испанского наставника составляла около 20 млн евро за сезон

  • 07.04.2020 21:42
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Потерял миллионы. Гвардиола согласился на понижение зарплаты в Ман Сити
© Twitter. Пеп Гвардиола

Испанский наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола согласился на понижение зарплаты из-за пандемии коронавируса.

Руководство клуба провело переговоры об уменьшении зарплаты главного тренера, которая составляет 20 млн евро за сезон.

Пока нет информации о размере сокращения зарплаты. Эта сумма станет известна после возвращения Гвардиолы с похорон своей 82-летней матери, которая на днях умерла из-за коронавирусной болезни.

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Источник — The Times

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