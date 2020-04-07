Потерял миллионы. Гвардиола согласился на понижение зарплаты в Ман Сити

Испанский наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола согласился на понижение зарплаты из-за пандемии коронавируса.

Руководство клуба провело переговоры об уменьшении зарплаты главного тренера, которая составляет 20 млн евро за сезон.

Пока нет информации о размере сокращения зарплаты. Эта сумма станет известна после возвращения Гвардиолы с похорон своей 82-летней матери, которая на днях умерла из-за коронавирусной болезни.