Потерял миллионы. Гвардиола согласился на понижение зарплаты в Ман Сити

Испанский наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола согласился на понижение зарплаты из-за пандемии коронавируса.
Руководство клуба провело переговоры об уменьшении зарплаты главного тренера, которая составляет 20 млн евро за сезон.
Пока нет информации о размере сокращения зарплаты. Эта сумма станет известна после возвращения Гвардиолы с похорон своей 82-летней матери, которая на днях умерла из-за коронавирусной болезни.
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Источник — The Times
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