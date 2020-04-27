Арсенал хочет подписать Виллиана

Бразильский хавбек сменит клуб, но останется в Лондоне

  • 27.04.2020 13:08
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Арсенал хочет подписать Виллиана
© Global Look Press. Виллиан

«Арсенал» намерен подписать полузащитника «Челси» Виллиана.

Напомним, что контракт бразильца истекает в конце сезона, поэтому в «Арсенал» он перейдет бесплатно.

Отмечается, что «канониры» готовы предложить Виллиану долгосрочный контракт.

В 28 матчах чемпионата Англии в этом сезоне полузащитник забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач. 

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» ведет переговоры о переходе Виллиана.

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Источник — ESPN

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