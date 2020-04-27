Арсенал хочет подписать Виллиана

«Арсенал» намерен подписать полузащитника «Челси» Виллиана.
Напомним, что контракт бразильца истекает в конце сезона, поэтому в «Арсенал» он перейдет бесплатно.
Отмечается, что «канониры» готовы предложить Виллиану долгосрочный контракт.
В 28 матчах чемпионата Англии в этом сезоне полузащитник забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» ведет переговоры о переходе Виллиана.
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Источник — ESPN
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