Ливерпуль ведет переговоры о переходе экс-звезды Шахтера

Бразилец Виллиан по завершении сезона может перебраться в стан «красных»

  • 23.04.2020 15:34
  • 1837 просмотров
  • 1 комментарий
Ливерпуль ведет переговоры о переходе экс-звезды Шахтера
© Instagram. Виллиан

Руководство «Ливерпуля» начало переговорный процесс с 31-летним вингером «Челси» Виллианом, который хорошо известен в Украине по выступлениям в «Шахтере», где являлся одной из главных звезд команды Мирчи Луческу.

У Виллиана 30 июня истекает контракт с «синими», а потому в новый клуб он сможет перейти на правах свободного агента.

Отмечается, что «Ливерпуль» сделал Виллиану «щедрое предложение», и теперь ожидает реакции со стороны бразильца.

Ранее сообщалось, что от подписания Виллиана отказалась «Барселона».

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Источник — Metro

(4 голоса)

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Комментарии
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 23.04.2020 16:37
    0
    отлично подходит Ливерпулю, только вот в игре на оборону могут быть вопросы
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 23.04.2020 16:37
    0
    отлично подходит Ливерпулю, только вот в игре на оборону могут быть вопросы
    Ссылка
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