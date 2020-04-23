Ливерпуль ведет переговоры о переходе экс-звезды Шахтера

Руководство «Ливерпуля» начало переговорный процесс с 31-летним вингером «Челси» Виллианом, который хорошо известен в Украине по выступлениям в «Шахтере», где являлся одной из главных звезд команды Мирчи Луческу.

У Виллиана 30 июня истекает контракт с «синими», а потому в новый клуб он сможет перейти на правах свободного агента.

Отмечается, что «Ливерпуль» сделал Виллиану «щедрое предложение», и теперь ожидает реакции со стороны бразильца.

Ранее сообщалось, что от подписания Виллиана отказалась «Барселона».