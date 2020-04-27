Холанд – лучший бомбардир топ-5 чемпионатов по скорострельности

Авторитетный статистический портал WhoScored подсчитал, сколько в среднем тратят лучшие бомбардиры топ-5 чемпионатов на то, чтобы забить один гол.

Абсолютно лучший показатель у страйкера «Боруссии Д» Эрлинга Холанда. Он затрачивает 56,8 минут на одно взятие ворот.

В Серии А лидирует форвард «Аталанты» Луис Муриэль (70,2), в Лиге 1 – нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (81), в АПЛ – бомбардир «Манчестер Сити» Серхио Агуэро (84,1), а в чемпионате Испании – Лионель Месси (87,6).

Отметим, что в расчет брались только те игроки, которые забили не менее пяти мячей в сезоне.

Ранее сообщалось, что Холанд стал приоритетной трансферной целью «Реала».