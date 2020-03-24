Холанд стал приоритетной трансферной целью Реала

19-летний форвард дортмундской «Боруссии» и национальной сборной Норвегии Эрлинг Холанд может покинуть команду спустя всего полгода после перехода.

По данным источника, Холанд стал приоритетной трансферной целью мадридского «Реала» на летнее межсезонье. «Сливочные» хотят заполучить игрока, способного стабильно забивать, и видят в Эрлинге идеального кандидата на эту роль.

Цена на норвежца, которая в настоящее время составляет 75 млн евро, снизится после окончания паузы в европейском футболе, связанной с пандемией коронавируса.

В восьми матчах Бундеслиги Холанд забил девять мячей и отдал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что наставник «Тоттенхэма» Моуриньо заинтересован в Холанде.