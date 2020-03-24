Холанд стал приоритетной трансферной целью Реала

«Сливочные» намерены заполучить норвежского таланта предстоящим летом

  • 24.03.2020 16:25
  • 702 просмотра
  • 2 комментария
Холанд стал приоритетной трансферной целью Реала
© ФК Боруссия Дортмунд. Эрлинг Холанд

19-летний форвард дортмундской «Боруссии» и национальной сборной Норвегии Эрлинг Холанд может покинуть команду спустя всего полгода после перехода.

По данным источника, Холанд стал приоритетной трансферной целью мадридского «Реала» на летнее межсезонье. «Сливочные» хотят заполучить игрока, способного стабильно забивать, и видят в Эрлинге идеального кандидата на эту роль. 

Цена на норвежца, которая в настоящее время составляет 75 млн евро, снизится после окончания паузы в европейском футболе, связанной с пандемией коронавируса.

В восьми матчах Бундеслиги Холанд забил девять мячей и отдал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что наставник «Тоттенхэма» Моуриньо заинтересован в Холанде.

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Источник — Marca

(3 голоса)

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Комментарии
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 24.03.2020 17:27
    0
    Реал пол состава продаст
    Ссылка
    Andrew
    online
      Andrew, 24.03.2020 17:11
    0
    75 млн евро офигеть, молодец Эрлинг Холанд!
    А Супряга и Сикан оказались законсервированы в наших укр. клубах, очень жаль что у нас так
    Ссылка
    Великий комбинатор
      Великий комбинатор, 24.03.2020 17:27
    0
    Реал пол состава продаст
    Ссылка
    Andrew
    online
      Andrew, 24.03.2020 17:11
    0
    75 млн евро офигеть, молодец Эрлинг Холанд!
    А Супряга и Сикан оказались законсервированы в наших укр. клубах, очень жаль что у нас так
    Ссылка
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