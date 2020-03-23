Моуриньо заинтересован в Холанде

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо заинтересован в 19-летним норвежском нападающем дортмундской «Борусии» Эрлинге Холанде.

Холанд перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в минувшем январе за €20 миллионов. Всего Эрлинг провел за немецкий клуб 11 матчей во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до лета 2024-го года. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €80 миллионов.