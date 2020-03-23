Моуриньо заинтересован в Холанде

«Тоттенхэм» попытается выкупить форварда дортмундской «Боруссии»

  • 23.03.2020 17:20
  • 541 просмотр
  • 3 комментария
Моуриньо заинтересован в Холанде
© ФК Боруссия Дортмунд. Эрлинг Холанд

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо заинтересован в 19-летним норвежском нападающем дортмундской «Борусии» Эрлинге Холанде.

Холанд перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в минувшем январе за €20 миллионов. Всего Эрлинг провел за немецкий клуб 11 матчей во всех турнирах, где забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Холанда с «Боруссией» рассчитан до лета 2024-го года. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €80 миллионов.

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Источник — Don Balon

(4 голоса)

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Комментарии
    OKs100
      OKs100, 23.03.2020 18:39
    0
    Он сейчас стоит минимум треть миллиарда долларов.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 23.03.2020 17:59
    +1
    Если Д.Леви *имел ввиду *желания Поччетино даже когда тот давал результат,то на Маура без такового тем более.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.03.2020 17:37
    +2
    Несбыточная мечта для Маура в Тотенхэме.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 23.03.2020 17:37
    +2
    Несбыточная мечта для Маура в Тотенхэме.
    Ссылка
    Pol Chopa
      Pol Chopa, 23.03.2020 17:59
    +1
    Если Д.Леви *имел ввиду *желания Поччетино даже когда тот давал результат,то на Маура без такового тем более.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 23.03.2020 18:39
    0
    Он сейчас стоит минимум треть миллиарда долларов.
    Ссылка
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