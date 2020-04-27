В Англии могут ввести 5 замен за игру

В АПЛ рассматривают вариант некоторых изменений на остаток сезона

  • 27.04.2020 12:52
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В Англии могут ввести 5 замен за игру
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Руководство Английской Премьер-лиги может установить нововведения, которые будут действовать после возобновления сезона.

Как отмечает The Sun, в остаток сезона клубам разрешат делать до 5 замен за игру. Такое новшество призвано уменьшить риск травм футболистов, поскольку после возобновления сезона график будет насыщенным. 

Если руководство лиги примет это новшество, окончательное решение будет за клубами.

Ранее сообщалось, что Английские клубы планируют начать тренировки 9 мая.

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Источник — The Sun

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