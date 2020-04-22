Английские клубы планируют начать тренировки 9 мая

Клубы Английской Премьер-лиги планируют начать тренировочный процесс 9 мая.

Напомним, что сезон в Англии приостановлен еще в марте из-за пандемии коронавируса.

Как отмечает Daily Mirror, «Кристал Пэлас», «Борнмут», «Бернли», «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Хэм» ориентируются на эту дату. Другие клубы не оглашали свои планы.

Ранее сообщалось, что сезон в АПЛ возобновится не раньше 8 июня.