Английские клубы планируют начать тренировки 9 мая

В АПЛ рассчитывают доиграть этот сезон

  • 22.04.2020 16:43
  • 136 просмотров
  • 0 комментариев
Английские клубы планируют начать тренировки 9 мая
© CNBC

Клубы Английской Премьер-лиги планируют начать тренировочный процесс 9 мая.

Напомним, что сезон в Англии приостановлен еще в марте из-за пандемии коронавируса.

Как отмечает Daily Mirror, «Кристал Пэлас», «Борнмут», «Бернли», «Шеффилд Юнайтед» и «Вест Хэм» ориентируются на эту дату. Другие клубы не оглашали свои планы.

Ранее сообщалось, что сезон в АПЛ возобновится не раньше 8 июня.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Daily Mirror

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности