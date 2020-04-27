ФОНСЕКА: «На несколько месяцев мы отдадим свои зарплаты в пользу Ромы»

Тренер рассказал, как принималось решение помочь клубу

  • 27.04.2020 11:23
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ФОНСЕКА: «На несколько месяцев мы отдадим свои зарплаты в пользу Ромы»
© Twitter. Паулу Фонсека

Игроки и тренерский штаб «Ромы» во главе с Паулу Фонсекой откажутся от окладов за 4 месяца. В случае возобновления матчей, футболисты согласятся на отсрочку выплат за 2,5 месяца. 

Главный тренер «волков» Паулу Фонсека рассказал, как принималось это непростое решение:

«Нужно понимать, что сейчас все переживают очень сложный момент. Мы с тренерским штабом решили вот таким образом помочь клубу. На несколько месяцев мы отдадим свои зарплаты в пользу Ромы. На данный момент это идеальный способ помощи. Это важно.

Возобновление чемпионата? Возможно мы вернемся к индивидуальным тренировкам с 4 мая. Мы надеемся, что с 18 мая мы начнем тренироваться коллективно. Пока никто не уверен в рестарте чемпионата», - рассказал Фонсека.

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Источник — Футбол 1/2/3

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