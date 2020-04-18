Игроки Ромы готовы отказаться от части зарплаты

Игроки и тренерский штаб «Ромы» принял решение помочь клубу справиться с последствиями карантина.
Если нынешний сезон в Италии так и не будет доигран, то команда откажется от 4-месячной зарплаты.
Если Серия А все же возобновится, nо команда сейчас не получит зарплату за два с половиной месяца. Недоплаченная зарплата будет постепенно выплачена в течение нескольких следующих сезонов.
Также игроки «Ромы» приняли решение помочь другим работникам клуба, которые сейчас не работают из-за карантина.
Наставник «Ромы» Пауло Фонсека отказался от своей зарплаты за март.
Ранее сообщалось о том, что Серию А хотят возобновить 30 или 31 мая.
Источник — Corriere dello Sport
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