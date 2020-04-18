Игроки Ромы готовы отказаться от части зарплаты

Команда и тренерский штаб пошли навстречу руководству

  • 18.04.2020 15:01
  • 90 просмотров
  • 0 комментариев
Игроки Ромы готовы отказаться от части зарплаты
© twitter.com/ASRomaEN

Игроки и тренерский штаб «Ромы» принял решение помочь клубу справиться с последствиями карантина.

Если нынешний сезон в Италии так и не будет доигран, то команда откажется от 4-месячной зарплаты.

Если Серия А все же возобновится, nо команда сейчас не получит зарплату за два с половиной месяца. Недоплаченная зарплата будет постепенно выплачена в течение нескольких следующих сезонов.

Также игроки «Ромы» приняли решение помочь другим работникам клуба, которые сейчас не работают из-за карантина.

Наставник «Ромы» Пауло Фонсека отказался от своей зарплаты за март.

Ранее сообщалось о том, что Серию А хотят возобновить 30 или 31 мая.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Corriere dello Sport

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности