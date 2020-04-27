Сергей РЕБРОВ: «Всегда приезжал в сборную Украины с настроением и желанием»

Специалист поделился воспоминаниями о карьере игрока

  • 27.04.2020 11:00
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Сергей РЕБРОВ: «Всегда приезжал в сборную Украины с настроением и желанием»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

45-летний бывший футболист сборной Украины Сергей Ребров вспомнил о своем периоде выступлений за национальную команду.

«В процессе подготовки к отборочному турниру ЧМ-2002 мы провели контрольную встречу с Англией. Мне запомнился этот матч, несмотря на поражение со счетом 0:2. С такими сборными всегда было приятно играть, но перед этим поединком в Лондоне был серьезный ажиотаж. Дело в том, что это был последний матч на Уэмбли перед его закрытием на реконструкцию. Трибуны были заполнены, люди хотели сохранить на память билеты — у английских болельщиков много хороших традиций. 

Помню, играл тогда против Сола Кэмпбелла, с которым потом выступал за Тоттенхэм. Перешел в этот клуб, кстати, как раз после того самого спарринга. Когда мы летели в Лондон, все детали контракта были, кажется, уже утрясены. Конечно, этот переход поменял мою игру, у меня появились новые требования, и это не могло не сказаться на моих действиях в сборной. Впрочем, неизменным осталось отношение к национальной команде — это была для меня большая честь, я всегда приезжал туда с настроением и желанием. Даже когда начал испытывать определенные проблемы с игровой практикой», - сказал Ребров.

Ребров провел за сборную Украины 75 матчей, где забил 15 мячей.

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Источник — zbirna.com

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