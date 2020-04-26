РЕБРОВ: «При Сабо сборная играла в тот же футбол, что и при Лобановском»

Специалист поделился воспоминаниями об украинской национальной команде

  • 26.04.2020 16:21
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РЕБРОВ: «При Сабо сборная играла в тот же футбол, что и при Лобановском»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

45-летний бывший футболист сборной Украины Сергей Ребров поделился воспоминаниями о своих выступлениях за украинскую национальную команду.

«Назначение Валерия Лобановского на пост главного тренера сборной Украины стало настоящим событием для всей футбольной общественности. Хотя я не могу сказать, что футболисты сразу почувствовали какие-то кардинальные изменения. Во-первых, мы, динамовцы, хорошо знали все требования наставника, а, во-вторых, при Йожефе Сабо национальная команда играла примерно в такой же футбол. Хотя, конечно, Лобановский — это была величина, и его приход в сборную не мог не повлиять на нашу мотивацию. Костяк команды по-прежнему составляли представители «Динамо», и в той ситуации совмещение тренером двух постов было, наверное, оправданным. Но я все равно считаю, что сборная — это коллектив всей страны, и там не должно быть какого-то базового принципа. Да, нам не нужно было перестраиваться в отношении требований к тренировкам и играм, мы были сыграны, хорошо понимали друг друга. Но в конечном итоге сборная Украины снова не смогла добиться результата. Можно говорить о том, что нам не повезло с жеребьевкой в плей-офф, но на этот раз была такая группа, в которой нужно было занимать первое место, а мы его, считаю, сами подарили полякам…», — отметил Ребров.

Ребров провел за сборную Украины 75 матчей, где забил 15 мячей.

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Источник — zbirna.com

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