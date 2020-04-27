Наполи отказался от трансфера Юмтити

Руководство «Наполи» отказалось от покупки французского защитника «Барселоны» Самюэля Юмтити в предстоящее летнее трансферное окно.

Итальянский клуб не устроила цена на 26-летнего футболиста. «Барселона» выставила Юмтити на трансферный рынок и хочет выручить за него не менее 50 миллионов евро.

Сам игрок неоднократно заявлял о своем желании остаться в «Барселоне». В нынешнем сезоне Ла Лиги Юмтити поучаствовал в 11 матчах за «Барселону». Его контракт с каталонцами истекает 30 июня 2023 года.