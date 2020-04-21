Юмтити не хочет покидать Барселону

Защитник сборной Франции и каталонской «Барселоны» Самюэль Юмтити не намерен покидать клуб.
По информации источника, 26-летний футболист продолжит бороться за место в стартовом составе.
Отметим, что в нынешнем сезоне Ла Лиги Юмтити поучаствовал в 11 матчах за «Барселону». Его контракт с каталонцами истекает 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что на Юмтити претендуют лондонские «Арсенал» и «Челси».
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Источник — Sport.es
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