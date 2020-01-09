Самуэль Юмтити может продолжить карьеру в Англии

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити уже этой зимой покинет клуб.
Как сообщает El Desmarque, 26-летнего француза хотят подписать «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
В этом сезоне Юмтити провел 7 матчей во всех турнирах, в том числе две игры в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» хочет подписать Самуэля Юмтити.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — El Desmarque
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.