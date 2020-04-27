Реал может бесплатно подписать Мбаппе

21-летний нападающий ПСЖ и национальной сборной Франции Килиан Мбаппе может перейти в «Реал» в 2022 году на правах свободного агента.

Ранее ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт, однако игрок взял паузу на раздумье. В клубе решили, что в таком случае Мбаппе может отработать свой контракт, рассчитанный до лета 2022 года, а затем покинуть команду.

Одним из приоритетных вариантов продолжения карьеры для звездного француза называется мадридский «Реал».

Ориентировочная стоимость Мбаппе оценивается в 200 миллионов евро. В текущем сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, где забил 30 мячей и отдал 17 результативных передач.