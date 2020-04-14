Названы громкие имена. Реал собирается провернуть летом два мегатрансфера

Руководство сливочных планирует подписать Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе

  • 14.04.2020 00:39
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Названы громкие имена. Реал собирается провернуть летом два мегатрансфера
© Marca. Холанд и Мбаппе

Стала известна дорожная карта мадридского «Реала» на ближайшие два трансферных окна. Испанские журналисты разведали «хотелки» звездного наставника «галактикос» Зинедина Зидана.

Приоритет мадридцев на летнем трансферном рынке – молодой норвежец Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии». Цена форварда может составить 75 миллионов евро. Он перебрался в Дортмунд зимой из австрийской команды «Ред Булл Зальцбург». Холанд забил 10 голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Вторым кандидатом на усиление в Мадриде считают Килиана Мбаппе, но французский нападающий не может покинуть «ПСЖ» этим летом. Поэтому его трансфер на «Сантьяго Бернабеу» рассматривается как более реальный на середину 2021 года.

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Источник — Marca

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