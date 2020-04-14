Названы громкие имена. Реал собирается провернуть летом два мегатрансфера

Стала известна дорожная карта мадридского «Реала» на ближайшие два трансферных окна. Испанские журналисты разведали «хотелки» звездного наставника «галактикос» Зинедина Зидана.
Приоритет мадридцев на летнем трансферном рынке – молодой норвежец Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии». Цена форварда может составить 75 миллионов евро. Он перебрался в Дортмунд зимой из австрийской команды «Ред Булл Зальцбург». Холанд забил 10 голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Вторым кандидатом на усиление в Мадриде считают Килиана Мбаппе, но французский нападающий не может покинуть «ПСЖ» этим летом. Поэтому его трансфер на «Сантьяго Бернабеу» рассматривается как более реальный на середину 2021 года.
Источник — Marca
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