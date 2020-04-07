Кризис поможет! ПСЖ надеется сохранить Неймара и Мбаппе

Французский ПСЖ ожидает, что бразильский нападающий Неймар и французский форвард Килиан Мбаппе останутся в команде после летнего трансферного окна.
По данным источника, количество средств, выделяемых на трансферы, может значительно снизиться на фоне распространения новой инфекции. Руководство парижан рассчитывает, что из-за назревающего финансового кризиса другие клубы не смогут позволить себе такие дорогостоящие трансферы.
В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 10 результативных передач. Мбаппе забил 18 мячей и отдал 6 голевых передач в 20 матчах.
Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в «Барселону» летом.
Источник — L`Equipe
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