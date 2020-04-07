Кризис поможет! ПСЖ надеется сохранить Неймара и Мбаппе

Парижане рассчитывают, что после карантина клубы не смогут позволить себе дорогостоящие трансферы

  • 07.04.2020 10:58
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Кризис поможет! ПСЖ надеется сохранить Неймара и Мбаппе
© ФК ПСЖ. Неймар

Французский ПСЖ ожидает, что бразильский нападающий Неймар и французский форвард Килиан Мбаппе останутся в команде после летнего трансферного окна. 

По данным источника, количество средств, выделяемых на трансферы, может значительно снизиться на фоне распространения новой инфекции. Руководство парижан рассчитывает, что из-за назревающего финансового кризиса другие клубы не смогут позволить себе такие дорогостоящие трансферы.

В текущем сезоне Неймар провел за ПСЖ 20 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 10 результативных передач. Мбаппе забил 18 мячей и отдал 6 голевых передач в 20 матчах.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет вернуться в «Барселону» летом.

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Источник — L`Equipe

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