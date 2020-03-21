Неймар хочет вернуться в Барселону летом

Несмотря на предложение нового контракта от ПСЖ, Неймар хочет летом покинуть парижский клуб и вернуться в «Барселону».

Летом бразильский форвард будет настаивать на своем возвращении в Испании.

Пока что не известно, сможет ли «Барселона» потянуть трансфер Неймара. Ожидается, что ПСЖ потребует за своего игрока примерно 200 млн евро.

Ранее Неймар покинул Францию и вернулся в Бразилию на время карантина.