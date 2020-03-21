Неймар хочет вернуться в Барселону летом

Несмотря на предложение нового контракта от ПСЖ, Неймар хочет летом покинуть парижский клуб и вернуться в «Барселону».
Летом бразильский форвард будет настаивать на своем возвращении в Испании.
Пока что не известно, сможет ли «Барселона» потянуть трансфер Неймара. Ожидается, что ПСЖ потребует за своего игрока примерно 200 млн евро.
Ранее Неймар покинул Францию и вернулся в Бразилию на время карантина.
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Источник — Sport.es
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