ПСЖ разрешил игрокам покинуть Францию. Неймар улетел в Бразилию

ПСЖ разрешил всем игрокам команды покинуть Францию до перекрытия границ и самостоятельно решить, где самоизолироваться во время пандемии коронавируса.

Форвард Неймар и защитник Тиаго Силва уже покинули Францию и вылетели в Бразилию. Еще один бразилец, Маркиньос, решил остаться во Франции.

Клуб пока не сообщил, когда будут возобновлены тренировки и выдал игрокам рекоммендации по самостоятельному поддержанию формы. Сезон в Лиге 1 возобновится не раньше 15 апреля.