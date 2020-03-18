ПСЖ разрешил игрокам покинуть Францию. Неймар улетел в Бразилию

Также на Родину отправился Тиаго Силва

  • 18.03.2020 18:30
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ПСЖ разрешил игрокам покинуть Францию. Неймар улетел в Бразилию
© ФК ПСЖ. Неймар

ПСЖ разрешил всем игрокам команды покинуть Францию до перекрытия границ и самостоятельно решить, где самоизолироваться во время пандемии коронавируса.

Форвард Неймар и защитник Тиаго Силва уже покинули Францию и вылетели в Бразилию. Еще один бразилец, Маркиньос, решил остаться во Франции.

Клуб пока не сообщил, когда будут возобновлены тренировки и выдал игрокам рекоммендации по самостоятельному поддержанию формы. Сезон в Лиге 1 возобновится не раньше 15 апреля.

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Источник — ESPN

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