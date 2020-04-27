ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты снова выдвинули кандидатуру Смалийчука в президенты УПЛ

Львовские «Карпаты», пользуясь своим правом, как члена украинской Премьер-лиги, на выдвижение кандидатуры на пост президента организации, повторно предложили Олега Смалийчука.

Отмечается, что соответствующее официальное письмо «Карпаты» уже направили в адрес УПЛ. Сам Смалийчук, который не так давно был вице-президентом львовского клуба, заявлял о готовности балотироваться на выборы.

Ранее «Карпаты» уже пытались выдвинуть кандидатуру Смалийчука, но его заявку не приняли, поскольку были нарушены сроки ее подачи. Позже крайний срок приема заявок был пролонгирован до 15 мая. Выборы нового президента УПЛ запланированы на 25 мая.

До этого единственным официально зарегистрированным кандидатом на пост президента УПЛ был Александр Шевченко, которого, по информации из СМИ, выдвинули «Десна» и «Львов».